Врач дала пожилым россиянам советы по подготовке к дачному сезону

Перед дачным сезоном пожилым людям следует постепенно восстанавливать двигательную активность, защищаться от яркого солнца, пить достаточно жидкости и регулярно принимать лекарства. Советы по подготовке к дачному сезону дала в беседе с РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

«Сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы», — перечислила эксперт.

Она также порекомендовала беречься от яркого солнца, а дефицит витамина D восполнять добавками. Кроме того, в жаркие дни особенно следует контролировать объем потребляемой воды. По словам Рунихиной, он должен составлять от полутора до двух литров в день.

«Стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни», — заключила Рунихина.

Ранее эксперт раскрыла правильный рацион питания для пожилого человека. По ее словам, если в пище пожилого человека недостаточно полезных элементов, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания.