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Россиянин выхватил сына из-под колес летевшей в стену машины и попал на видео

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В Санкт-Петербурге мужчина в последний момент выхватил сына из-под колес машины, летевшей в стену. Происшествие попало на видео, его опубликовал «Пятый канал».

ДТП произошло на улице Катерников днем 12 апреля. Мужчина увидел, что на них с ребенком задним ходом на высокой скорости едет внедорожник. На кадрах видно, как россиянин хватает мальчика и отбегает с ним в сторону. Автомобиль врезается в стену.

По данным телеканала, в аварию попал автомобиль Volvo, за рулем была женщина. Машина была припаркована на противоположной стороне дороги — задний ход включился при попытке тронуться с места и она пересекла дорогу, снесла ограждения и влетела в стену.

Как пишет Пятый канал, дочь женщины в соцсетях извинилась перед отцом мальчика. Она добавила, что восстановление дома и территории будет производиться за счет виновника аварии.

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