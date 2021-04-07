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Двое россиян погибли в ДТП под Новосибирском

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Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Под Новосибирском в среду, 7 апреля, произошла дорожная авария, в результате погибли двое россиян, еще четверо пострадали, в том числе двое детей. Об этом РИА Новости рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, авария произошла на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод. Там столкнулись три автомобиля. В одном из них оказался заблокирован ребенок, его вызволили прибывшие на место спасатели. Еще одного мужчину от столкновения отбросило с моста на железнодорожные пути, он госпитализирован. Медики осматривают других пострадавших.

Ранее 29-летняя россиянка на автомобиле Audi сбила двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе в городе Тосно, расположенном под Санкт-Петербургом. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Вторая девочка-подросток была госпитализирована с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело.

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