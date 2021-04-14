Представителям поколения Z — зумерам — оказалось сложнее разбогатеть на инвестициях в акции и облигации. Аналитики Credit Suisse подсчитали, что их заработок будет на треть меньше, чем у представителей предыдущих поколений. В целом они могут рассчитывать на среднюю годовую доходность только в 2 процента, констатировал Business Insider.

Еще одним препятствием для финансового благополучия зумеров может стать тот факт, что именно они чаще всего становились безработными из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Пандемия может оказаться для них такой же разрушительной, каким стал мировой кризис 2008 года для поколения миллениалов.

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«Подобно финансовому кризису 2008-2009 годов для миллениалов, COVID-19 бросит вызов карьере и потенциалу заработка поколения Z и будет препятствовать этому», — заключили эксперты. Значительная часть зумеров вступает во взрослую жизнь в разгар кризиса, так что именно они находятся в зоне риска как самые молодые и неопытные. Аналитики предупредили, что это может привести к долгосрочным последствиям. Как показало недавнее исследование Стэнфордского университета, выпускникам, которые выходят на работу во время кризиса, оказывается сложно увеличить свою зарплату.

Зумерами называют людей, родившихся в период с 1997 по 2012 годы.

Ранее представители поколения Y (родившиеся в 1981-1996 годах) и Z описали жертвы, на которые они готовы пойти ради карьеры. Так, 28 процентов участников опроса из поколения Z рассказали, что готовы отказаться от развлечений и отдыха, четверть (25 процентов) согласны меньше общаться с друзьями, а 24 — отложить рождение ребенка и создание семьи. Люди постарше — из поколения Y — готовы переехать в другой город (29 процентов), но позже заводить детей решатся только 12 процентов респондентов.