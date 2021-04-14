Зеленскому пригрозили импичментом из-за новых документов о его гражданстве

Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный пригрозил импичментом президенту Владимиру Зеленскому после публикации новых «интересных» документов о его гражданстве. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента. Уверен, что после их публикации должна немедленно начаться процедура импичмента», — заявил Нескоромный.

Он выразил готовность предоставить материалы «заинтересованным патриотическим политическим силам».

Нескоромный стал замглавы СБУ после победы на выборах Зеленского и считался человеком бывшего руководителя офиса президента Андрея Богдана. Его уволили в марте 2020 года, а позже обвинили в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В январе Нескоромного задержали в Киеве, но он смог сбежать прямо в наручниках.