Мужчина раскусил мошенника в соцсети и оригинально ему отомстил

Британец Энтони Купер (Anthony Cooper) пытался продать смартфон на сайте объявлений Facebook Marketplace (площадка работает внутри соцсети). Мужчина вовремя раскусил связавшегося с ним мошенника и решил его проучить. Об оригинальном способе мести сообщает The Mirror.

Купер разместил объявление о продаже флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra за 550 фунтов стерлингов (57,4 тысячи рублей). С ним связался человек, который представился дочерью пенсионерки. Поначалу продавец поверил «девушке», но быстро заподозрил неладное.

«Некоторые моменты показались странными, и я заподозрил, что это какая-то афера. Я решил подыграть этому человеку ради забавы», — сказал Купер. Чтобы подтвердить свои подозрения он проверил телефонный номер потенциального покупателя в Google и нашел отзывы других людей, которые обвиняли владельца этого номера в мошенничестве.

Схема злоумышленников заключалась в следующем: они предлагали жертвам перевести общение из соцсети в WhatsApp, после этого уверяли продавцов, что уже перевели им деньги, и просили выслать оплаченный товар по почте. В итоге Купер согласился на все условия мошенника и отправил ему коробку от смартфона, в которую положил чайные пакетики и печенье, чтобы посылка стала тяжелее.

«Многие люди в Facebook сказали, что я должен был послать собачьи фекалии, поскольку это то, что такие люди заслуживают. Но я бы не стал это делать, потому что это несправедливо по отношению к сотрудникам, которые доставят посылку», — прокомментировал свои действия продавец смартфона.

Мститель выразил сожаление, что внутри коробки нет камеры. Он хотел бы видеть лицо мошенника, когда он поймет, что сам стал жертвой розыгрыша.