Женщина договорилась в соцсети о покупке холодильника и была зарезана

Американка Дениз Уильямс (Denise Williams) запланировала купить подержанный холодильник на сайте объявлений Facebook Marketplace (площадка работает внутри соцсети). Сделка не состоялась, потому что продавец зарезал женщину на месте встречи. Об этом сообщает People.

54-летняя женщина познакомилась с 26-летним продавцом по имени Джошуа Горгоне (Joshua Gorgone) в Facebook. Она договорилась купить у него холодильник, чтобы подарить его возлюбленному. Уильямс предупредила близких, что поедет смотреть товар в чужую квартиру, однако она так и не вернулась к себе домой в тот день. Родственники американки сообщили в полицию о ее пропаже.

Близкие предоставили полицейским переписки жертвы с ее потенциальным похитителем в соцсети: эта информация привела детективов в дом Горгоне, где они и обнаружили труп женщины с ножевым ранением. По версии следствия, смерть была насильственной: потерпевшая до последнего сопротивлялась злоумышленнику.

На допросе мужчина признался, что ударил Уильямс кухонным ножом после спора о цене холодильника. Его обвинили в убийстве, в настоящий момент подозреваемый содержится под стражей без права выхода под залог. Предварительное слушание назначено на 14 апреля.