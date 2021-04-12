Сотрудник «Авито» разместил объявление на сайте и лишился 190 тысяч рублей

Бывший топ-менеджер Amazon из Индии, перешедший на работу в компанию «Авито», был обманут мошенниками сервиса объявлений, из-за чего лишился почти 190 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, иностранец разместил объявление о продаже товара на «Авито». Через некоторое время с ним связался предполагаемый покупатель и отправил вредоносную ссылку якобы для зачисления денег за продаваемый товар.

Мужчина не посчитал предложение покупателя опасным, поэтому перешел на сайт и ввел данные собственной банковской карты, которые и дали преступнику доступ к денежным средствам сотрудника «Авито». В результате с его счета списали почти 190 тысяч рублей.

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