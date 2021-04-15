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Канадский депутат появился голым во время заседания по видеосвязи

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Фото: Jerome Miron / Reuters

Канадский депутат Уильям Эймос (William Amos), представляющий муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился голым во время заседания Палаты общин, проходившего по видеосвязи. Об этом сообщает телеканал CTV News Windsor.

Он попытался прикрыться смартфоном.

На кадре, опубликованном телеканалом в Twitter, депутат стоит между флагами Канады и Квебека голый. Отмечается, что позднее он направил коллегам электронное письмо с извинениями.

«Искренне прошу прощения у коллег в палате общин, (…) видеотрансляция случайно включилась в то время, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки. Такого больше не повторится», — пояснил Амос.

Коллеги призвали парламентария быть более внимательным, когда он находится рядом с камерой и микрофоном компьютера.

В 2018 году депутат вышла на публику с голой грудью: депутат четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасова приняла участие в модном показе Fashion Night Astana. На ней было полностью прозрачное платье в черный горошек, сквозь которое просвечивала грудь.

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