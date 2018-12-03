Депутат вышла на публику с голой грудью

Депутат четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасова приняла участие в модном показе Fashion Night Astana. Фотографии шоу женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На подиуме Тасова демонстрировала наряд бренда Dana Dyusembayeva. На ней было полностью прозрачное платье в черный горошек, через которое просвечивалась грудь.

Подписчики депутата в комментариях к публикации бросились критиковать ее поведение.

«Позорит себя и свою нацию. Казахи, братья мои, не давайте этому разврату свободно распространяться в вашей стране», — призывали одни.

«Раз надела платье прозрачное и прошлась по подиуму, то зачем сейчас соски прикрываешь?» — подкалывали другие.

«Мерзко вы себя повели», — возмущались третьи.

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«По моему мнению, депутат — это олицетворение народа, это человек, которого выбираем мы! Какое у нас сейчас общество, такие и депутаты», — сетовали четвертые.

Снимок Динагул Тасовой собрал более двух тысяч лайков.

В октябре британские телезрители раскритиковали откровенное платье танцовщицы из России. Танцовщица и хореограф Катя Джонс появилась в студии телешоу Strictly Come Dancing в коротком платье с V-образным вырезом. Зрителей передачи разозлило глубокое декольте Джонс, и они пристыдили ее в соцсетях.

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