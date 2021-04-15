Власти Украины заявили о пройденном пике заболеваемости COVID-19

Украинские власти заявили о пройденном пике заболеваемости COVID-19. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает УНИАН.

Как заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина, за 10 месяцев прошлого года коронавирусом в стране заразились более 1 миллиона человек, за 3,5 месяца 2021-года — 808 тысяч. В прошлом году летальность от COVID-19 составляла 1,7 процента, в нынешнем — 2,3 процента.

«Украина прошла пик заболеваемости. Это мы ответственно можем заявить на основании анализа тех данных, которые получаем ежедневно», — отметил он.

По словам директора ЦОЗ, красные зоны карантина «больше сместились к востоку» страны, в западных областях наблюдается уменьшение заболеваемости.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что вакцину в стране получили более 400 тысяч человек, в электронной очереди на инъекцию стоят еще 450 тысяч.