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Ворвавшийся в больницу с толпой друзей пьяный россиянин избил врача за замечание

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Рыбинской районной больнице Красноярского края пьяный россиянин избил врача за замечание и просьбу вести себя прилично. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

По данным ведомства, происшествие случилось 14 апреля. Мужчина с толпой друзей ворвался в приемный покой медучреждения и потребовал оказать медпомощь еще одному приятелю, который упал и поранил лоб. На крики вышел хирург, который заверил молодых людей, что помощь будет оказана, и ушел в ординаторскую подготовиться к процедуре.

Через несколько минут в помещение ворвался молодой человек 1997 года рождения и начал хамить доктору. «В ответ хулиган перешел к более активным действиям и причинил врачу телесные повреждения», — сообщили в полиции.

В МВД обратилась медсестра приемного покоя. Она рассказала, что компания молодых людей шумит возле больницы и разбивает окна отделения. На нападавшего молодого человека завели уголовное дело по статье 116 УК («Побои»).

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