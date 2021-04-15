МИД Франции осудил идею Прованса заказать российскую вакцину от коронавируса

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон осудил идею властей региона Прованс закупить российскую вакцину от коронавируса, назвав это решение безответственным и неравноправным. Об этом сообщает французское издание La Provence.

Бон отметил, что нельзя допустить того, чтобы в каком-то регионе доз вакцин было больше, чем в других. «Это нехорошо и безответственно. Я хочу, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех французов», — заявил он.

Сейчас на территории Франции нет российской вакцины, однако Бон не исключил возможности ее поставки, «когда придет время». Он также назвал «коммуникационным ударом» открытие переговоров между Берлином и Москвой о закупке вакцины.

Ранее сообщалось, что Рено Мюзелье, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег, изъявил желание заказать 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» через российское посольство.