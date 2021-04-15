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МИД Франции осудил идею Прованса заказать российскую вакцину от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон осудил идею властей региона Прованс закупить российскую вакцину от коронавируса, назвав это решение безответственным и неравноправным. Об этом сообщает французское издание La Provence.

Бон отметил, что нельзя допустить того, чтобы в каком-то регионе доз вакцин было больше, чем в других. «Это нехорошо и безответственно. Я хочу, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех французов», — заявил он.

Сейчас на территории Франции нет российской вакцины, однако Бон не исключил возможности ее поставки, «когда придет время». Он также назвал «коммуникационным ударом» открытие переговоров между Берлином и Москвой о закупке вакцины.

Ранее сообщалось, что Рено Мюзелье, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег, изъявил желание заказать 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» через российское посольство.

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Ссылки по теме
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6324944/precommande-de-vaccins-russes-en-paca-pas-responsable-estime-le-secretaire-detat-aux-affaires-europeennes
В МИД Франции назвали безответственной идею Прованса заказать «Спутник V» Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/15/04/2021/607800a59a7947c8764f76a0
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