Кравчук призвал украинцев не ждать американских солдат

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» призвал не ждать американских солдат в случае вооруженного конфликта.

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«Я думаю, что ожидать, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать... Ну, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет», — сказал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что реальную помощь в виде оружия и антироссийских санкций Украина получает.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон спросил у Кравчука, будет ли он стрелять, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно.

Позже Кравчук сказал, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый». «Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином», — добавил он.