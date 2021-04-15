МИД предупредил россиян о рисках зарубежных поездок

В МИД России обратились к гражданам страны, планирующим зарубежные поездки, и предупредили их о существующих рисках, передает РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на нестабильную эпидемическую обстановку в мире и рекомендовала отложить путешествия в другие страны. «Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками», — напомнила она.

Ранее, 12 апреля, власти объявили об ограничении чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также оказались закрыты границы с Танзанией.