Блогерша показала различия в подходе к селфи людей всех возрастов

Пользовательница TikTok продемонстрировала различия в подходе к съемки селфи людей всех возрастных групп. Соответствующий видеоролик она опубликовала в своем аккаунте в соцсети.

Блогерша Джемима Монтег (Jemima Montague) разделила всех снимающих селфи на шесть категорий: зумеры (рожденные в период с 1997-го по 2012 год), миллениалы (рожденные в период с 1981-го по 1996 год), 30-летние, женщины среднего возраста, 50-60-летние и пожилые люди старше 70 лет.

По мнению девушки, зумеры стремятся изобразить на фото смешную гримасу, а миллениалам важно, чтобы в кадр обязательно попали их руки. В то же время, проводя съемку, 30-летние садятся как можно дальше от камеры и «изображают серьезность», а женщины среднего возраста снимают свое лицо крупным планом, слегка наклонив голову вперед.

Монтег также показала привычные позы для селфи у людей более старшего возраста. Согласно ее видео, 50-60 летние держат камеру снизу, в результате чего выглядят на фото полнее, чем они есть на самом деле. В свою очередь 70-летние выбирают неудачный ракурс и им удается заснять только верхнюю часть своей головы.

В феврале еще одна блогерша поделилась секретом идеальных селфи в зеркале и удивила пользователей сети. Девушка заметила, что фотографии Instagram-моделей, сделанные в зеркало, выглядят «слишком идеально». По ее словам, на самом деле манекенщицы используют специальный трюк, благодаря которому у них получаются качественные снимки, имитирующие кадры в зеркале. Для этого они устанавливают телефон на штатив перед собой и ставят на таймер, чтобы успеть занять нужную позу, а второй гаджет держат в руках, создавая иллюзию селфи в зеркале.