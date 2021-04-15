Девушка проспала больше десяти дней из-за редкой болезни

Девушка из индонезийского города Банджармасин проспала больше десяти дней из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание Mashable SE Asia.

16-летняя Сити Раиса Миранда (Siti Raisa Miranda) заснула первого апреля и не просыпалась девять суток подряд. Часть этого времени девушка провела в больнице, затем родители забрали ее домой. Время от времени они ненадолго будили ее, чтобы покормить или отвести в туалет. Это давалось ей с огромным трудом, после чего она вновь погружалась в сон.

10 апреля девушка проснулась, однако всего через день снова заснула, пишет газета Kompas. До 12 апреля, когда о ней в последний раз писали в индонезийской прессе, она больше не просыпалась.

В 13 лет у девушки диагностировали синдром Клейне — Левина, также известный как синдром спящей красавицы. С тех пор она неоднократно погружалась в многодневный сон. «Если бы не синдром, все было бы нормально, — говорит ее отец. — Она ходит в школу, играет с подругами. Даже во время пандемии коронавируса она неплохо справлялась с онлайн-уроками и заданиями».

Синдром Клейне — Левина — редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время. Чаще всего возникает в юношеском возрасте. Заболевание встречается у одного из миллиона человек.

Ранее студентка из английского города Лестер рассказала о жизни с синдромом Клейне — Левина. Из-за болезни девушка может спать до 22 часов в сутки и считает, что жизнь проходит мимо нее.