Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни

Житель Австралии страдает редким неврологическим расстройством, из-за которого он на длительные периоды времени впадает в состояние гиперсомнии — избыточной продолжительности сна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний Гарри Данн (Harry Dunn) страдает синдромом Клейне — Левина, также известным как «синдром спящей красавицы». Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне длительные периоды времени. Страдающие от недуга люди переживают «эпизоды», которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Чаще всего синдрому Клейне-Левина подвержены подростки, но иногда им страдают маленькие дети и взрослые.

В один из таких эпизодов Данн проспал 41 день подряд. Он, в частности, пропустил шестнадцатый и семнадцатый день рождения, Рождество и финалы крупных спортивных мероприятий.

Данн рассказал, что во время «эпизодов» превращается в зомби: он способен выполнять определенные действия, например, есть или пользоваться ванной, но у него теряется эмоциональное восприятие происходящего, и после пробуждения он не помнит, что происходило за время сна.

Ранее сообщалось, что студентка из английского города Лестер, графство Лестершир, рассказала о жизни с синдромом Клейне — Левина. Из-за болезни девушка может проспать до 22 часов в сутки, и из-за этого она считает, что «жизнь проходит мимо нее».

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