Девушка ударила полицейского пластиковой бутылкой и оказалась под следствием

В Москве девушка ударила сотрудника полиции пластиковой бутылкой и оказалась под следствием. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в 13 апреля в ОВД «Якиманка». 18-летняя девушка пришла в отделение, чтобы навестить задержанного друга, однако ее отказались пропустить. Тогда она попыталась прорваться внутрь и ударила сержанта в бронежилете бутылкой.

Напавшую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

31 марта Тверской суд Москвы признал виновным россиянина Алексея Миляева, который несколько раз ударил полицейского и попытался сорвать с него шлем на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. «Суд признал Миляева виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к одному году колонии», — сказала представитель суда. Прокурор просил приговорить Миляева к 2,5 года колонии.