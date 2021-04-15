Прохожая помогла девушке припарковать автомобиль и прослыла злодейкой

В сети набирает популярность ролик, героиня которого долгое время не могла припарковать свой автомобиль. В какой-то момент помочь ей согласилась прохожая, однако вскоре она прослыла злодейкой в глазах зрителей. Видео доступно в TikTok.

Владелица авто на протяжении нескольких минут пыталась сделать параллельную парковку, но каждая ее попытка оказывалась неудачной. Девушка несколько раз выходила из машины и даже пробовала шагами замерить расстояние до соседнего транспортного средства, но и это не помогало.

Через какое-то время другая девушка, проходившая мимо, согласилась помочь начинающему водителю. Она показывала новой знакомой, в какую сторону выкручивать руль и когда жать на педаль тормоза.

Завершив парковку, водитель вышла из авто и обняла незнакомку. Последняя же вскоре села в ту самую машину, которая мешала девушке припарковаться, и уехала.

Ролик набрал более 13 миллионов просмотров всего за двое суток. Зрители посмеялись над ситуацией, которую можно было разрешить гораздо легче. Многие назвали действия девушки-помощницы жестокими.

«Момент, когда она осознает, что герой на самом деле является злодеем», — написал один из комментаторов. «По крайней мере, она научила девушку параллельной парковке. Опыт, который та приобрела, гораздо важнее», — высказал противоположную точку зрения другой зритель.

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