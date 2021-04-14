Школьница нашла за зеркалом в женской раздевалке потайную комнату

Американская школьница под ником armane_j показала, что скрывается за зеркалом женской раздевалки в ее образовательном учреждении. Как оказалось, по другую сторону стекла находится потайная комната. Ролик доступен в TikTok.

Девочке удалось разглядеть скрытое помещение, когда она включила камеру на смартфоне и поднесла устройство вплотную к зеркалу. На видео можно заметить, что за отражающей поверхностью есть комната, в которой стоят стеллажи, коробки и различные файлы.

Ролик armane_j набрал более 10 миллионов просмотров всего за два дня. Вскоре школьница выпустила еще одно видео, в котором рассказала зрителям о находке. Она отметила, что зеркала в женских раздевалках — это тонированные стекла, а за ними, скорее всего, находятся кабинеты учителей.

Многие комментаторы выразили негодование по поводу увиденного. Они отметили, что подобные стекла не должны находиться в раздевалках. Некоторые зрители пошутили, что открытие armane_j вселило в них еще одну новую фобию.