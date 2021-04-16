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Порноактриса поборется с мачехой-трансгендером Ким Кардашьян за пост губернатора

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Фото: @realmarycarey

40-летняя порноактриса Мэри Кэри вновь захотела стать губернатором Калифорнии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кэри заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах губернатора Калифорнии, которые могут состояться в ноябре 2021 года. За этот пост она поборется с 71-летней трансгендерной мачехой Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, отмечает телеканал.

Кэри работала в видеоиндустрии для взрослых с 2000 по 2012 год и снялась в 111 порнофильмах. В 2003 году она уже баллотировалась на пост губернатора штата, но проиграла актеру Арнольду Шварценеггеру. «В этот раз я более опытная и не собираюсь быть пассивной. Я буду сверху», — поделилась женщина.

Это не первый раз, когда бывшие звезды «фильмов для взрослых» решают пойти в политику. В 2017 году бывшая порноактриса Эстер Койман выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах во Франции от партии «Независимый экологический альянс».

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