В США не нашли у Украины денег на американские истребители

У Украины нет денежных средств на покупку у США старых и тем более новых истребителей четвертого поколения F-15 Eagle, пишет американское издание Breaking Defense.

«Украине не хватает необходимых финансовых ресурсов не только на закупку этих самолетов, но и на приобретение вспомогательного оборудования, умных боеприпасов и крылатых ракет», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что США находят невозможным для себя покупку украинского предприятия «Мотор Сич», занимающегося созданием авиационных двигателей, однако выступают против его приобретения китайской стороной.

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Согласно Breaking Defense, выход из сложившейся ситуации может предоставить Франция, которая готова предоставить Украине кредит на покупку французских истребителей Rafale и, возможно, приобрести «Мотор Сич».

В марте издание назвало данное украинское предприятие одним из крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей, сохранившимся со времен бывшего СССР, и в настоящее время, вероятно, единственным на территории распавшегося государства, способным самостоятельно создать (спроектировать и произвести) такую новую силовую установку. «Другие крупные компании по производству авиационных двигателей находятся в России и за годы потеряли так много персонала, что каждая новая программа по разработке двигателей в данной стране становится результатом совместных усилий трех или более конструкторских бюро», — пишет американское издание.