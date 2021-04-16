Годами преследовавший телеведущую муж отправится в тюрьму

Бывший муж британской ведущей прогноза погоды на канале ITV Wales, 54-летний Джонатан Виньялл (Jonathan Wignall) был приговорен к тюремному сроку за то, что годами преследовал супругу. Как сообщает Daily Mail, он навязчиво звонил ей и отправлял сообщения, а также постоянно контролировал все ее действия и передвижения.

По данным следствия, 45-летняя Рут Додсворт (Ruth Dodsworth) около девяти лет терпела поведение супруга. Она рассказала, что муж читал ее личную переписку в смартфоне, используя подушечку ее пальца для разблокировки телефона, а также установил GPS-трекер на ее автомобиль. За эти и другие действия мужчина отправится в тюрьму на три года, ему также запретили приближаться к бывшей жене после освобождения.

В суде уточнили, что мотивом действий Виньялла были подозрения в неверности супруги. Он также запрещал ей поездки на съемки в одиночку, мог без предупреждения прибыть в студию телеканала и заставлял женщину обедать только с ним в рабочий перерыв.

Пара поженилась в 2002 году, через год после знакомства. Додсворт начала работать ведущей прогноза погоды в 2000 году. По словам журналистки, поведение супруга изменилось примерно в 2010 году. В тот период пара переехала, а у супруга начались проблемы с бизнесом. Мужчина стал мнительным, регулярно злоупотреблял алкоголем. Родственники стали свидетелями того, как в октябре 2016 года мужчина хватал жену за горло и толкал ее, что привело к перелому ребра.