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Модель стала «толстой версией Кардашьян» за 300 тысяч рублей и была осмеяна

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Фото: Sammy Krieger

Жительница Орегона потратила 3000 фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей) на увеличение губ ради сходства с телезвездой Ким Кардашьян и была осмеяна в сети. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 28-летней Сэмми Кригер (Sammy Krieger), окружающие ненавидят ее за то, что она похожа на Кардашьян. «Многие парни называют меня уродиной. Мне говорят, что я — жирная Ким, или толстая версия ее сестры Кайли Дженнер», — поделилась героиня материала.

Американка заверила, что ее не расстраивают негативные комментарии. «Эти люди меня даже не знают. Я понимаю, что не могу нравиться всем подряд. Каждый имеет право на свое мнение, и я не буду спорить с теми, кто называет меня толстой!» — подчеркнула плюс-сайз-модель.

Кригер рассказала, что сходство с Ким Кардашьян прославило ее в сети. На данный момент у нее 3,3 миллиона подписчиков в Instagram и 835,4 тысячи подписчиков в TikTok. «Да, я толстая, но я счастлива, ведь благодаря своему внешнему виду я зарабатываю много денег! И я не вижу ничего плохого в том, чтобы выглядеть как Ким, ведь ей уже 40 лет, а она выглядит просто великолепно!» — заключила она.

В марте женщина потратила 100 миллионов рублей ради сходства с Ким Кардашьян. Чали (Chaly) рассказала, что никогда не делала пластических операций, чтобы быть похожей на знаменитость. В то же время женщина приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен. Например, несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), а также пальто модного дома Givenchy и туфли бренда Tom Ford за семь и одну тысячу фунтов соответственно (700 и 100 тысяч рублей).

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