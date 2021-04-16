Зеленский перечислил «наиболее понимающие» Украину страны

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил европейские страны, которые, по его мнению, «наиболее понимают» Украину и проводимую ей политику. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

В этот список вошли страны Прибалтики, Белоруссия, Италия, Польша и Португалия. Как утверждает украинский лидер, Литва, Латвия и Эстония хорошо понимают Украину, так как раньше входили в состав СССР. Белорусы, по его словам, хорошо относятся к республике, так как «приезжают, очень любят нас» и «заслуживают другое будущее».

«Нас хорошо сегодня понимают в Италии и Португалии, потому что там много украинцев. И наверняка неплохо понимают в Польше, потому что там также много украинцев работает. Я знаю, что украинцев очень любят», — сказал Зеленский. Он добавил, что большинство других стран также поддерживают Киев по вопросам территориальной целостности, так как осознают, что если «Украина упадет, то следующими будут Балтийские страны, следующей может быть Польша».

Ранее Зеленский призвал Евросоюз и НАТО дать стране статус полноправного члена и рассказал, что она не может бесконечно находиться в «прихожей» этих организаций. По словам политика, даже у президента Франции Эммануэля Макрона отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем у него. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — посетовал он.