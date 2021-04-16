В Совфеде заявили о новой попытке США «поставить Россию на колени»

США вновь хотят «поставить Россию на колени». Об этом, комментируя речь американского президента Джо Байдена, написал у себя в Twitter cенатор Алексей Пушков. По его словам, американский лидер собирается проводить политику с позиции силы.

«В 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить ее на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что до того, как предложить России прекрасные перспективы сотрудничества, Байден назвал страну врагом и ввел жесткие санкции.

Ранее Пушков также отметил, что предложение американской стороны о переговорах — не диалог с контрагентом, а «общение с врагом».

В своем выступлении Джо Байден заявил об ответственном подходе к отношениям с Москвой, а также о совместном будущем стран по работе над глобальными вопросами. При этом 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В России пообещали жесткий ответ.