Любопытная акула погналась за гребнистым крокодилом и попала на видео

Любопытная акула погналась за гребнистым крокодилом у берегов Островов Уэссел на Северной территории Австралии. На видео с морскими хищниками обратило внимание издание Daily Mail.

В субботу, 10 апреля, Дункан Бротчи (Duncan Brotchie) снял на видео плывущего на поверхности воды гребнистого крокодила. На записи видно, что за рептилией погналась акула.

«Я сделал несколько фотографий крокодила. Неожиданно появилась акула, и я начал снимать видео. Я пытался следовать за ними», — рассказал Бротчи. Он пояснил, что находился в десяти метрах от хищников, но видел только изображение с дрона, так как вода сильно блестела на солнце. Предположительно, рептилию преследовала тигровая акула.

«Акула подобралась очень близко к крокодилу. Я думал, что сейчас что-то случится», — отметил австралиец.

Бротчи рассказал, что крокодил выглядел довольно утомленным из -за преследования и пытался избавиться от акулы. Через какое-то время он скрылся от хищной рыбы на прибрежных скалах.

Как правило, при встрече акулы и крокодила поражение терпят хищные рыбы.

Ранее сообщалось, что четырехметровый крокодил на восточном побережье Австралии целиком проглотил акулу. Оказавшись в мощных челюстях рептилии, она уже не смогла спастись.