Горбатый кит выпрыгнул в метре от ныряльщиков и попал на видео

Горбатый кит вблизи японского острова Окинава выпрыгнул и вернулся в воду в метре от ныряльщиков. На видео с морским животным обратило внимание издание NDTV.

Фотограф Патрик Дэвис (Patrick Davis) плавал с маской и ластами вместе со своей возлюбленной. Пара возвращалась к лодке, когда неожиданно в метре от них выпрыгнул кит. Дэвис снял произошедшее на видео.

На длящейся 40 секунд записи видно, как кит выпрыгивает из воды рядом с людьми и почти падает на них.

Ранее сообщалось, что у побережья ЮАР в заливе Алгоа мужчина выпал из лодки при столкновении с китом и чуть не попал млекопитающему в пасть. Животное открывало рот, всасывало мелких рыб вместе с водой и едва не проглотило туриста.