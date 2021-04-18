Наука и техника
 
Последние новости
Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»
В Якутии при сходе лавины на автодороге погиб человек
Врач назвал опасные для самостоятельного приема лекарства
Чернокожая медсестра усомнилась в цвете кожи Камалы Харрис и решила ее убить
«Роскосмос» выбрал место посадки пилотируемого корабля после полетов к Луне
США и Китай согласились сотрудничать друг с другом ради климата
На Украине воззвали к исторической ответственности Берлина ради включения в НАТО
Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины
В США засомневались в резонности санкций против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке

Перейти в «Мою Ленту»
Чарльз Гешке
Чарльз Гешке
Фото: Jeff Christensen / Reuters

Cооснователь компании Adobe Чарльз Гешке умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщили в компании, проживавший в пригороде Лос-Анджелеса Гешке скончался в пятницу, 16 апреля. «Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий», — добавили там. Причина его смерти не сообщается.

Гешке начал карьеру в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году он основал Adobe. Гешке принимал участие в разработке технологии Portable Document Format (PDF).

В 2009 году экс-президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций.

В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из подозреваемых задержали с выкупом в 650 тысяч долларов, после чего он привел полицию к месту, где разработчика удерживали.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Founder of Adobe and developer of PDFs dies at age 81
Разработчики потребовали от Adobe пощадить Flash
Adobe похоронит Flash
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
01:4512 апреля

Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака

19:2213 апреля

ВВС США признали невозможность F-35 проникнуть вглубь Китая

18:3013 апреля

Эксклюзивы Sony появятся на смартфонах

Наука и техника00:01 9 января

Космический рывок

Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
17:5113 апреля

Американские «Свобода» и «Независимость» оказались слишком дорогими

16:5013 апреля

Оценены последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы»

16:1813 апреля

Партия китайских смартфонов загорелась в самолете

Наука и техника00:07 4 января

Взрывной год

Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
15:3013 апреля

Создан пронизывающий непрозрачную материю свет

14:5913 апреля

Раскрыта дата новой презентации Apple

14:0213 апреля

В бытовых вещах обнаружили вред для мозга

Россия
Названо число уголовных дел о заражении россиян коронавирусом
Якутия договорился с АЛРОСОЙ о модернизации здравоохранения Мирнинского района
«Он будет ждать, когда иммунитет ослабнет»
Пандемия коронавируса приведет к вспышке туберкулеза. Почему Россия в зоне особого риска?
Власти России объявили о прохождении пандемии без драматического сценария
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Борьбу с борщевиком начнут в Подмосковье 1 мая
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Появились подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге
Еще две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза
На Кубе завершится эпоха правления братьев Кастро
В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Россия ввела санкции против США
Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
В МИД назвали последствие политики США по «сдерживанию» России
Нищий рай
Рауль Кастро уходит из политики. Как он и его брат Фидель изменили Кубу?
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Российский банк связал отзыв у него лицензии с торговлей долларами
Россия снизила вложения в американский госдолг
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Банк Хоум Кредит третий раз вошел в число лучших банков мира по версии Forbes
Суши весла
Трагедия на «Пелле» обнажила проблемы судостроительной отрасли
В Кремле заявили об экономической стабильности
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором
«Убийца с мутными глазами»
Даниловский маньяк годами держал в страхе российский город. Почему его так и не смогли поймать?
Ефремов увиделся с женой впервые за полгода
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Российские фигуристы упрочили лидерство на командном ЧМ перед последним прокатом
Россиянин Немков оказался в больнице после защиты чемпионского титула Bellator
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Россиянин Немков защитил титул чемпиона Bellator
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от россиянина Рублева
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Назван лучший мультфильм года
Тима БелорусскихТиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии»
У популярного певца нашли гашиш и амфетамин. Он признался, что употребляет наркотики с 16 лет
Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за разорительных трат бывшей жены
Оказался наш отец
Старость не радость: как фильм о деменции с Энтони Хопкинсом получил шесть номинаций на «Оскар»
Раскрыт размер платы музыкантам за каждое прослушивание на Apple Music
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам показали порно в общественном туалете
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Популярный блогер умер в 24 года
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
В Кремле прокомментировали обыски и задержания в студенческом журнале DOXA
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Ургант высмеял появление Бузовой в жюри КВН
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Диетолог предупредила об опасности березового сока
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Медведь попытался пробраться в российскую школу и попал на видео
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Смертельно больная невеста не дожила до свадьбы несколько часов
Все материалы
В Исландии запечатлели очень ржавый УАЗ-469 с необычным кузовом
Самая быстрая Kia — новый Stinger GT
Видео: изучаем Kia Stinger GT с V6, который быстрее Porsche Panamera
Опубликован первый видеообзор Lada Niva Bronto с новым салоном
S-Class на батарейках: представлен электрический Mercedes-Benz EQS
Роскошный флагман Mercedes-Benz, призванный задать тон всей электрической линейке EQ
Mercedes-Benz объяснил отсутствие камер заднего вида на новом EQS
Мотовесна 2021: самые крутые мотоциклы возвращаются
Первая после годового карантина выставка мототехники побила все рекорды
Дрэг-гонку четырех поколений Audi RS 6 показали на видео
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы