Россия
 
Последние новости
Посла Чехии вызвали в МИД России
Массовая гибель черепах произошла в озере воронежского заповедника
На Украине заявили о неготовности страны к войне
Франция призвала Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной
ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине
Молодежная ячейка «Справедливой России» в Белгороде провела заседание с кальяном
Советник Байдена ответил на вопрос об условиях встречи лидера США с Путиным
Макрон не увидел возможности использования вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме назвали идею закрыть россиянам въезд в Европу попыткой обрадовать США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Предложение бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса закрыть россиянам въезд в Европу нацелено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено. Так на слова прибалтийского политика ответил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает РЕН ТВ.

«Он относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они», — сказал Чепа, предположив, что в противном случае эстонский политик болен.

Многие страны борются за российских туристов, отметил депутат, добавив, что даже «турки нервничают», после того как Россия ограничила полеты в эту страну.

Ранее сообщалось, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме назвали "больными" призывающих не пускать россиян в ЕС
Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз
Экономику России сравнили с Венесуэлой