В Госдуме назвали идею закрыть россиянам въезд в Европу попыткой обрадовать США

Предложение бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса закрыть россиянам въезд в Европу нацелено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено. Так на слова прибалтийского политика ответил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает РЕН ТВ.

«Он относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они», — сказал Чепа, предположив, что в противном случае эстонский политик болен.

Многие страны борются за российских туристов, отметил депутат, добавив, что даже «турки нервничают», после того как Россия ограничила полеты в эту страну.

Ранее сообщалось, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза.