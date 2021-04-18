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Россияне оценили идею бессрочного масочного режима

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Большая часть россиян (64 процента) выступает против идеи бессрочного масочного режима в общественных местах, 15 процентов поддерживают такую инициативу. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, которые приводит РБК.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения со всех регионов страны. Чаще всего за бессрочный масочный режим выступают жители Челябинска (22 процента), Уфы и Красноярска (по 21 проценту). Опрошенные отметили, что такая мера позволила бы замедлить распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Жители Новосибирска (15 процентов), Санкт-Петербурга (14 процентов) и Волгограда (10 процентов) меньше всех поддерживают такую идею. В Москве за подобную меру выступают 18 процентов опрошенных.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие коронавирусных ограничений. «Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — допустила заместитель председателя правительства.

Эпидемиологическая обстановка в стране постепенно стабилизируется, однако в силе остается еще ряд некоторых ограничений. Например, до сих пор действует обязательный масочный режим, а количество посетителей в музеях и на выставках не должно превышать 50 процентов общей вместимости помещений.

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