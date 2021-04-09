В России депутаты решали вопрос о ношении масок по передаче Малышевой

В Краснодарском крае местные депутаты решали вопрос о ношении медицинских масок, основываясь на передаче Елены Малышевой «Жить здоров!». Ролик с заседания городской думы опубликован на YouTube.

«Елена Малышева, ведя свою передачу по телевидению, всякий раз говорит о том, что все, кто переболел, маски можете не носить. И ей вторит рядом стоящий профессор. Поэтому возникает вопрос: носить или не носить?» — говорит глава краснодарской думы Вера Галушко на видео. Сама она в это время без маски.

В разговоре с изданием «Подъем» она пояснила, что «это с иронией было сказано». Галушко подчеркнула, что смотрит передачу Малышевой только иногда и только из-за «высокопрофессиональных медиков», которые участвуют в съемках. «Маски мы носили и будем носить. Мы законопослушные», — сказала она.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что отменять масочный режим в России пока преждевременно. Она напомнила, что в Китае ношение масок стало необязательным, когда в стране практически перестали регистрировать новые случаи инфицирования. По словам Пшеничной, если смягчить масочный режим и другие ограничения, в России произойдет подъем заболеваемости, как в Европе.