В Госдуме оценили способность задержанных устроить госпереворот в Белоруссии

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин усомнился в способности задержанного белорусского политолога Александа Федуты устроить переворот в Белоруссии. Свою оценку происходящему госслужащий дал в разговоре с журналистами «Говорит Москва».

«Я не знаком близко с Федутой, я читал, что он пишет, утверждает. Как-то, на мой взгляд, он не сильно похож на руководителя военного заговора», — сказал Затулин, добавив, что может ошибаться и он в должной мере не осведомлен о подлинности заговора.

«Думаю, если человек (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») с таким долгим опытом пребывания у власти говорит о том, что есть заговор, он должен понимать, что он должен представить доказательства», — заключил зампред.

13 апреля КГБ Белоруссии подтвердил задержание «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» известных оппозиционеров Григория Костусева и Александра Федуты. Их задержали в Москве, после чего доставили в Минск.

17 апреля Лукашенко рассказал журналистам, что на него и его детей готовилось покушение. По его словам, задачу по устранению президента одобрило высшее руководство США. Позднее ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота.