Польше предрекли проблемы из-за конфликта на Украине

Бывший министр национальной безопасности Польши Ромуальд Шереметьев предрек стране проблемы из-за конфликта на юго-востоке Украины. Об этом он рассказал в беседе с Polskie Radio.

Шереметьев отметил, что действия, в особенности в военном плане, которые могут начаться на Украине, непременно скажутся на безопасности Варшавы. Он напомнил, что Польша непосредственно граничит с Калининградской областью России. По словам бывшего министра, данные события связаны с тем, что Москва возвращает геополитическое влияние времен СССР и Российской империи.

Ранее Украина выдвинула России ультиматум по Донбассу. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на компромисс с Россией лишь при условии, что Москва объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Он подчеркнул, что до выполнения Россией этого условия Украина не пойдет ни на какой компромисс.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Российская сторона также неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.