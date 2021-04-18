Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»

«Второе дыхание» или укрепление появится у рубля лишь после адаптации к реальным и мнимым санкционным угрозам. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, на рубль влияют как общемировые тренды валютного рынка, так и геополитика, причем от последней зависит основной вектор движения, несмотря на относительно неплохую общеэкономическую ситуацию. «Цены на нефть — выше 66 долларов за баррель, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются», — указал экономист.

Зельцер отметил, что сейчас сложно строить какие-либо прогнозы из-за неопределенной ситуации в экономике и международной политике, однако «при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года».

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина давала прогноз по срокам восстановления отечественной экономики. По ее словам, это случится уже в текущем году. «Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции. Также она отрицательно ответила на вопрос о том, приведет ли повышение ключевой ставки к замедлению темпов роста экономики.

Со своей стороны эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Аналитики считают, что экономическая активность в России будет укрепляться со второго полугодия, а рост ВВП в 2022-м прогнозируется на уровне 2,7 процента.