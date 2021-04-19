Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

55-летний Липилин уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Липилин начал офицерскую службу на Тихоокеанском флоте в 1987 году. Прошел должности от командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля проекта 1135 до командира дивизии надводных кораблей.

В 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». С 2014-го по 2018-й годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке РФ. После этого был заместителем командующего Черноморским флотом.

Звание вице-адмирала получил в 2019 году.