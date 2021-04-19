Пушков прокомментировал решение Британии направить корабли в Черное море

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Великобритании направить корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе.

Сенатор отметил, в опросе, который провел британский таблоид Daily Express, 73 процента респондентов выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы. По его словам, большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег.

«Поэтому [премьер-министру Борису] Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море "в знак поддержки Украины" <...> Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись», — заявил Пушков.

Ранее The Times со ссылкой на источники в ВМС сообщало, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Цель их размещения у берегов Украины — демонстрация солидарности Лондона с Киевом и союзниками по НАТО в регионе. Ожидается, что британские корабли войдут в Черное море в мае.