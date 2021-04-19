Россия
 
Последние новости
В России заявили о росте цен на курицу и яйца
ФИФА раскритиковала созданную 12 топ-клубами Европы Суперлигу
Сестры Кардашьян снялись в корсетах люксового бренда и были обруганы в сети
Трамп раскритиковал план Байдена по выводу войск из Афганистана
Два человека погибли при аварии в Tesla без водителя
Голые влюбленные погнались за угонщиками и отбили свой автомобиль
Российских пенсионеров захотели освободить от налогов по вкладам
Россиянам спрогнозировали погоду на лето
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков прокомментировал решение Британии направить корабли в Черное море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Великобритании направить корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе.

Сенатор отметил, в опросе, который провел британский таблоид Daily Express, 73 процента респондентов выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы. По его словам, большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег.

«Поэтому [премьер-министру Борису] Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море "в знак поддержки Украины" <...> Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись», — заявил Пушков.

Ранее The Times со ссылкой на источники в ВМС сообщало, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Цель их размещения у берегов Украины — демонстрация солидарности Лондона с Киевом и союзниками по НАТО в регионе. Ожидается, что британские корабли войдут в Черное море в мае.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boris urged NOT to intervene in Russia tensions as Putin sends 100,000 troops to border
Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины
США объяснили разворот эсминцев от Черного моря
США захотели направить военные корабли к границам России
️Пентагон не подтвердил возможность отправки военных кораблей в Черное море