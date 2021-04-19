Россиянам назвали продукты с «гормоном радости»

Для получения «гормона радости» — серотонина — можно есть определенные продукты. Их россиянам назвал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает телеканал «Звезда».

По словам Гинзбурга. серотонин синтезируется триптофаном — аминокислотой, которая перерабатывает белки. Ею богаты куриное мясо, кисломолочные продукты и бобовые, уточнил он.

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут разрушать организм человека. По ее словам, речь идет о конфетах и сладких напитках, которые не только являются источником «пустых» калорий, но и основной причиной ожирения.

Высокий уровень сахара в крови провоцирует диабет, а также ухудшает состояние кожи, считает специалист. Разрушению организма может способствовать мясо, при чрезмерном употреблении которого часто нарушается работа желудка, возникает избыточное газообразование.

Навредить организму может и алкоголь, вызывая преждевременное старение, заболевания сосудов и печени.