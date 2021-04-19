В Общественной палате предложили реформировать систему госзакупок

Система государственных закупок в России в настоящее время работает недостаточно эффективно и требует проведения реформы. Изменения в данной сфере, которые следовало бы внести в законодательство страны, предложили заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Александр Галушка и заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов в своей статье для «Эксперта».

Как отмечают авторы, ныне действующий Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» был принят в 2005 году, и с тех пор в него было внесено уже 78 поправок. Предполагалось, что они решат недостатки законопроекта, однако этого так и не произошло.

Так, количество нарушений при заключении контрактов с момента появления ФЗ выросло в четыре раза. При этом количество поставщиков, желающих принять участие в тендере на госзакупку, наоборот заметно снизилось. В результате в 2019 году 40 процентов от общего числа закупок были признаны несостоявшимися, а за девять месяцев 2020-го — уже 45 процентов, причем самыми распространенными причинами признания закупок несостоявшимися стали подача только одной заявки (56 процентов случаев) или отсутствие заявок вообще (24 процента случаев).

В то же время значительной экономии бюджетных средств благодаря данному законопроекту также не произошло.

Исправить же сложившуюся ситуацию, по мнению Галушки и Ниязметова, могло бы принятие ряда мер. Во-первых, считают эксперты, необходимо переориентировать контрактную систему на результат, обязав заказчика отвечать за это результат и наделив его соответствующими полномочиями. В частности, повышению эффективности госзакупок способствовало бы создание федеральной службы снабжения в форме публично-правовой компании или закрепление функций осуществления централизованных поставок за кем-то из регуляторов.

«Во-вторых, необходимо отказаться от идеи смеси фетиша процедур с приматом цены. Для этого можно использовать уже имеющиеся в распоряжении государства большие данные о стоимости товаров, работ, услуг и обеспечить расчет на их основе начальной (максимальной) цены контракта, в том числе с использованием технологии искусственного интеллекта», — пишут авторы.

В-третьих же, вместо размывания ответственности путем проведения конкурса следует предусмотреть контроль расходования бюджетных средств исполнителем до последнего рубля последнего контрагента во всей цепочке поставщиков (субподрядчиков). За счет этого, вы частности, станет видна реальная цена контракта, которая в дальнейшем будет автоматически учитываться при формировании следующих госзакупок, благодаря чему удастся избегать необоснованного перерасхода бюджетных средств.

Как считают авторы статьи, на данный момент в России уже сложились условия для внедрения предлагаемой модели госзакупок: в стране есть и необходимые технологии контроля, и требующиеся информационные продукты. «Внедрение цифровых решений в рамках целевой модели госзакупок должно исключить техническую возможность совершать действия, нарушающие законодательство о контрактной системе. В конечном счете это позволит направить сэкономленную энергию госаппарата и бизнеса на совместное решение созидательных задач и достижение национальных целей», — подытоживают эксперты.