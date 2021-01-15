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В российском регионе объяснили госзакупку на обслуживание VIP-зала аэропорта

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Фото: Лобачев Владимир / Wikipedia

Председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова объяснила госзакупку на обслуживание VIP-зала международного аэропорта Белгород на своей странице во «ВКонтакте».

Как пояснила Павлова, аэропорт оказывает услуги организациям только на основании договора, поэтому региональная дума и заключила этот контракт. Она подчеркнула, что речь идет только об обслуживании официальных делегаций, а не о поездках местных депутатов. «Если кому-то понадобится VIP-зал — то только за свой счет», — добавила она.

Контракт с аэропортом Белгород был заключен на сумму 200 тысяч рублей и вызвал общественный резонанс. В перечень услуг входит обслуживание пассажиров по прилету на внутренних и международных воздушных линиях, а также аренда помещения для переговоров, отмечает РИА Новости.

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