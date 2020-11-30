Российским чиновникам закупят столы за миллионы рублей

Чиновникам Тюменской области закупят мебель почти на 80 миллионов рублей. При этом стоимость одной единицы может превышать миллион рублей. Данные по контракту опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Организацией, осуществляющей размещение закупки, значится управление госзакупок российского региона. Начальная цена контракта — 78,9 миллиона рублей.

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Вместе с управлением по госзакупкам в одном здании находятся еще несколько подразделений правительства. К ним относятся, в частности, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, департамент тарифной и ценовой политики, управление по СМИ и полиграфии, а также ЗАГС и офис уполномоченного по правам ребенка.

Всего в закупке указано 124 наименования различных видов мебели. Некоторые из них стоят дорого. Например, одна единица «мебели офисной деревянной прочей» стоит больше миллиона рублей, а одна «тумба офисная деревянная» — 384,4 тысячи рублей. Telegram-канал «Нюхач» подсчитал, что набор мебели для кабинета (диван, кресла, шкаф, витрины и кофейный столик) согласно закупке обойдется в семь миллионов рублей.

В качестве поставщика выбрали ООО «Дэфо-Санкт-Петербург» — только эта заявка соответствовала требованиям. «Но всем известно, что "ДЭФО" закупает итальянскую мебель, а в договоре указало — сделано в России», — пишет «Нюхач». По закону в тендере для государственных и муниципальных нужд не имеет права принимать участие компания, чьи товары поступают из-за границы.

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