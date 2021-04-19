Названа безопасная норма орехов в день

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова сообщила, что в день следует потреблять не более 60 граммов орехов. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

Эксперт отметила, что суточной нормой являются 30-50 граммов орехов, а больше 60 граммов — это «лишние калории». По ее словам, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять-шесть половинок от ядра в день, миндаля или фундука — 10-12 штук, кедровых орешков — столовую ложку с горкой.

Денисова добавила, что орехи, несмотря на наличие жиров, снижают уровень «плохого» холестерина. Так, по данным исследователей из многих стран, регулярное употребление орехов людьми в 60–70 лет снижает риск возникновения атеро­склероза, других сердечных заболеваний.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасность орехов для некоторых людей, а также перечислила самые популярные в России виды. Она подчеркнула, что любые орехи противопоказаны людям, страдающим аллергией, подагрой и проблемами желудочно-кишечного тракта. При похудении допускается съедать пять-десять орехов в день, отмечает врач.