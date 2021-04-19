Песков предупредил о реакции полиции на несогласованные акции протеста

В случае проведения 21 апреля несогласованных акций протеста полицейские будут реагировать на собрания митингующих в соответствии с законом, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 19 апреля.

«В том случае, если будут инициироваться какие-то акции неразрешенные, они автоматически будут незаконными, и в отношении них правоохранителями будут выполняться те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации», — сказал Песков.

Он также отметил, что призывы провести в российских городах акции протеста 21 апреля звучат «от неких граждан, которые проживают за границей».

Сторонники Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), призвали 21 апреля выйти на акции в его поддержку, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных на территории исправительной колонии №3.