Трэвис Баркер выложил откровенные фото Кортни Кардашьян в честь ее дня рождения

Американский музыкант, барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер выложил в Instagram серию откровенных фото и видео с возлюбленной моделью Кортни Кардашьян в честь ее дня рождения. На одном из снимков он держит обнаженную женщину за ногу, на видеозаписи видно, как Кардашьян сосет палец руки Баркера.

«Я, ***** [черт возьми], тебя люблю!» — подписал пост музыкант.

Как уточняет TMZ, на 42-летие Кардашьян артист подарил возлюбленной гигантский букет белых тюльпанов.

О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь.

45-летний Баркер стал выступать в составе blink-182 с 1998 года.