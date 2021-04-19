Собянин рассказал о планах развития наземного транспорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по развитию наземного транспорта в Москве. Об этом сообщается на сайте главы города.

В 2021 году на большинстве маршрутов будет введено тактовое расписание. Автобусы будут ходить через равные временные промежутки — 5, 10 или 15 минут. Также станет больше сидячих мест, а водителям выдадут форменную одежду.

В маршрутках и автобусах появится бесконтактная оплата банковскими картами и USB-розетки для зарядки гаджетов.

Собянин также отметил, что автобусы станут чаще дезинфицировать, необходимость этой процедуры доказала пандемия. «В автобусах установят систему контроля усталости водителя "Антисон"», — заявил мэр.

10 марта Собянин рассказал о дальнейшем снятии коронавирусных ограничений в столице. Он заявил, что оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Какие-то меры предосторожности, например, масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий, вероятно, придется сохранять дольше, отметил мэр.