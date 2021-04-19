Тысячи сайтов по всему миру оказались недоступными из-за утечки

Тысячи сайтов и сетей по всему миру на некоторое время оказались недоступными из-за масштабной утечки маршрутов BGP (протоколов динамической маршрутизации). Об этом сообщается на сайте инструмента Cisco BGPMon, использующегося для мониторинга информации о маршрутах.

Первоначально инцидент произошел с автономной системой Vodafone (AS55410) в Индии, однако в итоге затронул и крупные компании в США, включая Google, сообщает BleepingComputer. Операторы увидели несоответствие в системе маршрутизации интернет-трафика, которые подтверждали попытку злоумышленников перехватить маршруты BGP.

Руководитель аналитического отдела компании Kentik Даг Мэдори (Doug Madory) в Twitter подтвердил данные BGPMon. По его словам, объем идущего через ASN 55410 трафика увеличился в 13 раз.

В результате система ошибочно объявила о поддержке более 30 тысяч маршрутов BGP, из-за чего через нее начало проходить больше трафика, чем она могла обработать.

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