Эксперт призвал удалить одно приложение в смартфоне

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм» призвал удалить одно приложение для более быстрой работы смартфона.

По словам эксперта, любое приложение или история поиска в Интернете занимает место в системе и сказывается на скорости смартфона. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. «Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой», — сказал он.

Специалист заявил, что разработчики ПО, как правило, ориентируются на топовые модели, поэтому большая часть «не самых быстрых» моделей становится еще более «небыстрыми». Некоторые приложения могут работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.

Тимофеев подчеркнул, что чистка смартфона с помощью специальных программ очистки не всегда безопасна. «Если простые меры не помогли, остается применить крайнюю — сбросить устройство до заводской установки», — заключил специалист.

Ранее эксперты выявили приложения, которые активно занимаются передачей данных пользователей третьим лицам. Согласно отчету компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью, главным распространителем личной информации является приложение соцсети Instagram — оно делится 79 процентами данных юзеров.