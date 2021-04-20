ФСБ показала видео спецоперации в Челябинске

ФСБ показала задержание в Челябинске экстремистов, которые вербовали людей в запрещенные в России радикальные исламские организации. Соответствующее видео спецоперации публикует издание Ura.ru.

На кадрах демонстрируется задержание лидера ячейки террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Шамиля Нурумова и его соратников и обыск в жилище. Также видно оружие и боеприпасы, которые участники движения незаконно хранили у себя дома. Кроме того, в объектив попала литература для вербовки джихадистов.

Ранее Нурумова приговорили к девяти годам лишения свободы. С ноября 2018-го по июль 2019 года он был модератором сообщества в социальной сети на тему радикального ислама.