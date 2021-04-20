Боровой раскрыл план Ельцина по ликвидации КГБ

Российский политик Константин Боровой, который в 90-е годы был депутатом Госдумы, раскрыл план первого президента России Бориса Ельцина по ликвидации КГБ. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, первоначально у Ельцина была идея ликвидировать КГБ как «нереформируемую» организацию.

«Он направил в КГБ председателем [Вадима] Бакатина, который должен был это выполнить, — рассказал Боровой. — Бакатин попросил меня провести лекцию для руководства КГБ, для генералов КГБ — о демократии, о рыночной экономике, как это устроено, как это работает. Я провел пару лекций, у них был ужасно постные рожи», — рассказал Боровой.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что примерно к середине 1994 года Ельцин отказался от этой идеи под влиянием своего окружения.

«В середине 1994 года кагэбэшники из окружения Ельцина начали подвигать его на создание не федерального, а унитарного государства. То есть, возникло ощущение, что власть как бы расползается», — заявил он.

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